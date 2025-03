Discapacidad social

La plaza más “fifi” de la región, Antea, nos ofrece una pequeña muestra de la sociedad queretana y en general mexicana. Basta ir a esta plaza comercial un fin de semana para ver, desde “Vochos” hasta Cybertrucks arriba de las banquetas diseñadas para los peatones o como guarniciones además TODOS los lugares reservados para personas con alguna discapacidad,ocupados por camionetas de lujo, o incluso vehículos deportivos de muy alta gama, en los que sobra decir, sería muy complicado meter una silla de ruedas, todos estos vehículos obviamente sin placa o distintivo que los señale como discapacitados.

Y ahí es donde quedamos expuestos, si te atreves a increpar a estos gandallas corres el riesgo de recibir insultos o incluso alguna agresión física, muchos de ellos circulan protegidos por dispositivos de seguridad intimidantes.

Dicho sea de paso muchos de estos vehículos de lujo con placa de Morelos, tienen para pagar 6,000,000 por un auto pero no 40,000 para la tenencia, o sea les alcanza para el Buchanans pero no para los hielos. ¿O será que prefieren que las placas tengan como domicilio un precio baldío en Cuautla y así ocultar su verdadera residencia e identidad?

No respetar un lugar reservado puede parecer una nimiedad, una tontería, sin embargo para quien vive con una discapacidad, tratar de hacer una vida normal, donde los gandallas utilizan sus lugares reservado y bloquean sus rampas de acceso, es virtualmente imposible. Los pretextos de los gandallas “No encontré otro lugar”, “le dan portazos a mi súper nave”, “voy solo al cajero, no me tardo”, o de plano cada vez más gente que ni siquiera se molesta en utilizar un pretexto y simplemente pues, agandallan.

Quien no puede lo menos, no puede lo más, a quien es incapaz de respetar un lugar reservado o una banqueta, no se le puede pedir que respete las leyes o los contratos sociales de convivencia, es gente que solo se preocupa y ocupa en sí misma, o peor aún, son criminales, Lamborghini verde, que no solo no respetan las reglas básicas, sino que violan la ley e incluso generan muerte y sufrimiento a su paso.

Desgraciadamente las autoridades están impedidas de levantar infracciones en plazas comerciales, y pues en la plaza en cuestión no tienen el mínimo interés en hacer respetar los reglamentos básicos, aunado a que ofrecen un pésimo servicio con muy pocos cajeros en operación , boletos defectuosos, y demás anomalías.

Espero sinceramente que alguno de estos gandallas, un día necesite un lugar reservado y no lo encuentre disponible, aunque imagino que serían capaces de mandar a sus guaruras a despejarles alguno, la sociedad queretana cada vez está más fragmentada y anestesiada socialmente, no debemos normalizar que se rompan las reglas básicas.

Y por favor: Tengas el coche que tengas, respeta los lugares reservados, son para gente que verdaderamente los necesita.