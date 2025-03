TSJ entrega decálogo a Congreso para reforma judicial; serán neutrales en debate sobre tómbola

Sin una postura sobre la posibilidad de insaculación para la elección judicial local, es como se mantiene el Poder Judicial. El magistrado presidente, Braulio Guerra Urbiola, acudió a la sede del Poder Legislativo para entregar un decálogo de planteamientos que esperan sean considerados en esta reforma.

Aunque representantes de la Cuarta Transformación se han pronunciado por defender la “tómbola” para la selección de quienes estarán en la boleta para integrar este poder, Guerra Urbiola, enfatizó que serán respetuosos del debate interno del legislativo.

Sin embargo, conminó a que el método elegido garantice que se tendrán personas juzgadoras preparadas, con conocimiento, virtudes y habilidades para resolver los temas del patrimonio, libertad, derechos, familias, niñez, adolescencias y juventudes, entre otros.

Ello al señalar la importancia de garantizar una justicia eficiente, imparcial e independiente para fortalecer el estado de derecho y la paz social, y aunque serán electos por voto popular, subrayó que no serán nunca representantes populares, sino representantes de la sociedad, la justicia y el derecho.

“Las personas juzgadoras no solamente deciden quienes tienen la razón en una controversia, sino que disciernen a la luz del conocimiento jurídico, quién tiene el derecho y quién no. Las personas juzgadoras son vigías del patrimonio de la gente, de su libertad, del Estado de Derecho, la certidumbre de una sociedad que busca dirimir sus controversias de una manera pacífica y no ser arrojados a la selva de la justicia por propia mano”, enfatizó.