99% de las descargas ilegales al río Querétaro son domiciliarias

El 99% de las descargas ilegales en el río Querétaro son de tipo sanitario, generadas por las mismos domicilios alrededor del río. Así lo señaló Juan Pablo Ramírez Herrejón, responsable del proyecto del saneamiento del río.

El experto indicó que la mayoría de descargas clandestinas se encuentran en El Marqués, y generalmente se vierten durante la noche. Por ello, enfatizó que la contaminación del río se trata de un problema social, del cual es responsable toda la ciudadanía.

“Si la sociedad no nos involucramos, cuesta mucho más trabajo. Estamos en ese proceso, no va a ser fácil, no va a ser rápido, es un proceso lento pero tenemos que trabajar”, sostuvo.

Ramírez Herrejón mencionó que otro de los retos importantes en el río es la acumulación de lodos generados por plantas tratadoras.

No obstante, resaltó que durante el saneamiento de los primeros dos tramos, se ha reducido la materia orgánica y las bacterias patógenas, además de que en el tramo de la colonia Calesa, el oxígeno en el agua subió a 5 miligramos por litro, similar al del río Jalpan.

En ese sentido, puntualizó que la Comisión de Cuenca del Río Querétaro seguirá con el proceso de socialización para que las personas “se enamoren” del río y contribuyan a su saneamiento, el cual se encuentra en la segunda etapa.

“Estamos trabajando en eso, vamos a seguir y no vamos a parar. No vamos a parar hasta sanear el río Querétaro, o lo saneamos o lo saneamos, en eso ya quedamos”, finalizó.