Raúl Ornelas: Un Rebelde del Amor

Ha pasado casi un año desde que el cantautor Raúl Ornelas anda por nuestra ciudad promocionando su material “Que Todo el Mundo Se Entere”, con el cual hizo gira por varios estados de México; ahora retorna a Querétaro para cantar con su fiel público que lo espera hoy para cantarle al amor, y también al desamor, en un concierto que ya se ha hecho costumbre en la cartelera de los conciertos del año de la ciudad.

​Ya en alguna ocasión había platicado con Raúl Ornelas y recordaba que su carrera musical, profesional por decirlo así, tenía tantito más de 20 años desde aquella canción “Las Cartas Sobre La Mesa” que, por cierto, compuso con otro queretano, Edgar Oceransky, y que lo hizo popular entre los enamorados; sin embargo, su historia comienza 15 años atrás.

​Referirnos a Raúl Ornelas, al menos para mí, seas fan o no, es remontarnos a canciones de amor, de esas que sientes que son tu historia y que se convierten en tus palabras para expresarle a alguien lo que sientes; lo que descubrí en esta plática fue que eso mismo le pasaba a él, la música fue su manera de exteriorizar sus emociones, fue el mejor lenguaje para expresarse.

“…cuando empecé a estudiar música y hacer canciones, yo tuve que hacer canciones para poderme relacionar hasta con mi misma gente, tuve que empezar a hacer canciones para alguna vez expresarle a mi gente lo que la quería. Si quería conquistarme a alguien, o dar señales a alguien que me interesaba, era por medio de una canción porque yo era demasiado introvertido. Por ahí dicen que la música salva y a mí desde muy chavito me ha marcado el camino de cómo va la vida. Cuando empecé en la universidad era rebelde, pues claro el que no es izquierdista no es estudiante (risas); me metí en el rollo social, un día entendí que yo no tenía que escribir eso, a pesar de que lo hago y tengo mi forma de decirlo y que vengo de un estado bastante complicado por el olvido como es Chiapas… hay gente que lo dice mejor. Así que yo voy por el lado con la bandera de Amor y Paz, tratando de multiplicar el amor y de contagiar a todos de optimismo y de buena onda”.