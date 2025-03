Fey celebra 30 años de carrera con un emotivo concierto en Querétaro

La icónica cantante mexicana Fey regresará a Querétaro para celebrar tres décadas de trayectoria artística con un espectáculo lleno de música, color, energía y nostalgia. La cita será este 29 de marzo en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez a las 9 de la noche, donde sus seguidores podrán revivir los éxitos que han marcado generaciones.

En conferencia de prensa, Fey expresó su gratitud por seguir conectando con su público a lo largo de los años. Destacó que su carrera ha trascendido generaciones, y señaló que, en Latinoamérica, especialmente en México, existe la tradición de “heredar los gustos musicales” a los hijos, lo que ha permitido que su música siga vigente y conquiste nuevas audiencias.

La artista, poseedora del récord de presentaciones en el Auditorio Nacional, destacó la evolución musical que ha experimentado a lo largo de su carrera sin perder la esencia que la caracteriza.

“Nuestra conexión no es de un día o un momento, posiblemente sea de muchas vidas atrás, pero en esta llevamos 30 años de reencontrarnos. Muchos de ustedes me han hecho saber ese amor, me han sostenido en todas las etapas de mi vida y carrera. La música es sanadora y conecta directo del corazón”, expresó emocionada.