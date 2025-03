Chofer de Qrobús accidentado se quedó dormido

El director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo Cuanalo Santos, informó sobre el estado de los afectados y las investigaciones en torno al accidente ocurrido cerca de Plaza Patio, en el que un camión de Qrobús se cayó a un dren.

De acuerdo con el reporte oficial, en la unidad viajaban 15 personas, incluido el operador. Una persona perdió la vida, mientras que 14 más resultaron lesionadas. Hasta el momento, seis de los heridos continúan hospitalizados, de los cuales uno se encuentra en estado grave. Entre ellos está el conductor del autobús, quien en los últimos días sufrió un agravamiento en su salud.

Cuanalo Santos detalló que la AMEQ llevó a cabo un análisis del sistema de telemetría del autobús, el cual cuenta con tecnología avanzada para registrar su comportamiento en tiempo real. Con esta revisión, se confirmó que la unidad circulaba a 30 km/h al momento del accidente, velocidad que no excede los límites permitidos. Asimismo, se descartó que el operador estuviera utilizando su teléfono celular o que estuviera bajo el influjo de alcohol o drogas.

El director de la AMEQ explicó que el conductor tenía 11 años de experiencia en el sistema de transporte público y había descansado los días previos al siniestro. Además, se verificó que su documentación estaba en regla, incluyendo su Título de Operador, su licencia vigente y el seguro del autobús.

Pese a que el operador cumplía con los requisitos, la investigación determinó que se quedó dormido al volante, lo que provocó el accidente. Ante esta situación, la AMEQ decidió inhabilitarlo permanentemente y retirarle su título, impidiéndole volver a operar unidades de transporte público en el estado.

En cuanto a la empresa concesionaria, Cuanalo Santos afirmó que no se aplicará ninguna sanción, ya que cumplió con todos los protocolos de seguridad, mantenimiento y descanso para el operador. No se encontraron irregularidades en la documentación del autobús, por lo que no hay motivos para sancionar a la compañía.