Piden Armonizar Leyes Para Proteger a los Animales y Evitar Incongruencias

En Querétaro poco trabajo se ha realizado en materia de educación y concientización para combatir el abandono, maltrato o crueldad animal, observó Mónica Huerta, abogada defensora de los derechos de los animales, quien resaltó la urgencia de armonizar la Constitución en las leyes locales y crear la Ley de Bienestar Animal.

Comentó que, aunque la tipificación del delito de maltrato animal en el Código Penal, que presentó el diputado Enrique Correa, es una propuesta que abona a la protección de los animales, se requiere trabajar en la legislación estatal y evitar generar propuestas “parche”.

“No es novedoso que las autoridades pretendan educar a la gente a través de sanciones, sin brindar información sobre lo que se puede o no hacer, antes de brindar la información que evite la ignorancia sobre prácticas que constituyen maltrato o crueldad”, comentó.

Por ello, un grupo de activistas ya se encuentra trabajando en una propuesta para obligar a la armonización de la reforma constitucional, y que esto derive en la obligación de las autoridades educativas contar con programas educativos sobre el bienestar animal.

Resaltó que, de lograr esta modificación en la ley estatal, se podría generar mayor concientización para prevenir que los delitos contra los animales sucedan.

Esto al precisar que está reforma para tipificar el abandono, que plantea sanciones de 1 a 3 años de prisión, de 200 a 300 días de multa, y 150 a 1000 días de trabajo comunitario, también es una incongruencia, ya que recordó que el legislador también presentó una propuesta previa en la que pretendía quitar de dicho código, el maltrato.

“Necesitamos armonizar el conjunto de leyes que tenemos, no parchar con iniciativas que no están pensadas. Si es sumar, el abandono es una problemática importante en nuestro estado y país, pero el abandono como tal de los animales y el abandono en veterinarias, pues con este último se protege a los veterinarios y no a los animales, pero bueno, todo suma”, ahondó.