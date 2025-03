La participación ciudadana: clave para la transformación de espacios públicos

Los parques y espacios públicos son el corazón de nuestras comunidades, son el punto de encuentro donde las familias conviven, los niños juegan y los jóvenes encuentran un espacio para el deporte y la recreación. Sin embargo, con el tiempo, muchos de estos lugares han sido descuidados, perdiendo su esencia. La recuperación de estos sitios no es solo tarea del gobierno, sino un esfuerzo colectivo donde laparticipación ciudadana juega un papel fundamental, porque en varios casos, es la iniciativa de las y los vecinos lo que genera un cambio en la calidad de vida.

Y es que cuando una comunidad se apropia de sus espacios públicos, se fortalece el tejido social, vecinos que antes apenas se conocían comienzan a organizarse para mejorar su entorno; desde la limpieza de áreas verdes hasta la gestión de recursos para rehabilitación, cada acción suma, lo he visto en diversas colonias durante mis recorridos, donde la gente se une para transformar parques abandonados en áreas llenas de vida.

Porque un parque o una cancha bien cuidados no solo mejoran la imagen de un barrio, de una colonia o comunidad, sino que impacta positivamente en la seguridad, las calles con actividad constante, con familias y jóvenes haciendo uso de los espacios, disuaden la delincuencia. No es casualidad que las comunidades más organizadas sean también las más seguras porque la prevención del delito comienza con la apropiación ciudadana de los espacios.

Por otro lado, la recuperación de estos lugares también impulsa la salud física y emocional, en un mundo donde las pantallas de los celulares y otros dispositivos dominan nuestro tiempo, contar con áreas donde los niños puedan correr, los adultos hacer ejercicio y los mayores disfrutar del aire libre, es una necesidad.

Fomentar la actividad al aire libre contribuye a una mejor calidad de vida, es por eso que como diputado, me he comprometido a impulsar políticas que faciliten la rehabilitación de espacios públicos como los trabajos realizados en las colonias Obrera, Palmas y El Progreso; pero también sé que esto no puede lograrse sin la colaboración de la ciudadanía, por eso, hago un llamado a los vecinos de cada colonia a involucrarse, a proponer y a trabajar juntos, las puertas de mi oficina están abiertas y estoy visitando colonias y comunidades para escucharlos y atenderlos, porque juntos es como podemos seguir conservando la buena calidad de vida que define a Querétaro.

Los espacios públicos son reflejo de nuestra sociedad, la transformación de nuestros parques no depende solo del gobierno, sino del compromiso de todos, trabajemos juntos y hagamos de ellos un lugar donde se construyan nuevas historias, historias de diversión, esparcimiento y que sea la participación ciudadana la herramienta para lograr espacios públicos dignos y una mejor calidad de vida.