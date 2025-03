Morena Querétaro respalda marcha para pedir acuerdos y poner fin a huelga de Cadereyta

Morena Querétaro está de acuerdo en respetar los derechos laborales, pero también estamos de acuerdo en que el pueblo tome sus decisiones, remarcó Gisela Sánchez Díaz de León, al anunciar que se sumarán a la marcha de Cadereyta, para pedir acuerdos y poner fin a la huelga.

El estallamiento se dio el pasado 14 de febrero, y de acuerdo con la autoridad estatal, hace 12 días se entregó la propuesta final del municipio y se encontraban a la expectativa de la negativa, aceptación o propuesta del sindicato.

Explicaron que se desconocen los motivos de la “cerrazón”, y recordó que este conflicto comenzó con Rodrigo Mejía y que siguió con León Enrique Bolaños, en donde de pidió intervención al entonces gobernador Francisco Domínguez, y en la presidencia de Miguel Martínez Peñaloza se da una negociación con 3 millones de peso, y la oferta de la presidenta era pagar lo de 2023 y 2024, equivalente a 5 millones de pesos.

“En lo que va de su presidencia ha pagado todo, con ella no hay deuda y, aun así, cuando la deuda no es de ella, hizo una propuesta para salir adelante. Es raro que antes había negociación y ahorita no pasa”.