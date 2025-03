Alcaldesa de Cadereyta retira marcha; acusa negativa de ST

La alcaldesa de Cadereyta, Astrid Ortega, retiró la marcha que organizó en la capital queretana tras no recibir respuesta de la Secretaría del Trabajo (ST), aunque aseguró que regresará el lunes para una reunión acordada con su titular, Liliana San Martín.

Luego de haber llegado junto con una caravana de cientos de habitantes para exigir el levantamiento de la huelga, la alcaldesa señaló que las oficinas de la Secretaría del Trabajo se encontraban cerradas y que ninguno de los funcionarios quiso recibirla personalmente.

La edil solicitó a la dependencia que le fuera entregada una copia simple de la contrapropuesta que el sindicato le otorgó a la ST para analizarla. Sin embargo, al no recibir respuesta, accedió a acudir el lunes con la secretaria Liliana San Martín, como ella le solicitó desde ayer jueves.

“Sí voy a asistir con el equipo técnico y esperemos que sí nos reciban, no como ahorita que no hay nadie trabajando o hay gente haciéndose ‘pato’ dentro de las instalaciones”, dijo.

Astrid Ortega cuestionó que la titular del Trabajo le negara una copia de la contrapropuesta, pues sostuvo que no había razón para retener la información. Además, informó que los sindicalistas realizaron una nueva marcha en Cadereyta con la “injerencia” del sindicato de San Juan del Río, por lo cual sugirió que el conflicto “va más allá de la huelga”, es decir, con intenciones partidistas.

“No recibimos respuestas de las autoridades, pues tendremos claridad, habremos de entender el mensaje de que Cadereyta no es Querétaro, que nuestras autoridades estatales no nos están ayudando, no nos están resolviendo, ni siquiera nos han recibido”, criticó.