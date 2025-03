Municipio de Querétaro asigna 500 mdp para apoyos económicos

El gobierno municipal de Querétaro asignó una bolsa de 500 millones de pesos para el nuevo programa social “El Extra”, mediante el cual otorgará mil pesos mensuales a una población de hasta 50 mil beneficiarios, informó el secretario de Desarrollo Social de la capital, Juan José Ojeda.

Luego de su aprobación el pasado martes en cabildo, el funcionario local explicó que el programa estará dirigido principalmente a estudiantes universitarios de escuelas públicas y privadas, personas con discapacidad permanente, cuidadores de personas, deportistas y trabajadores con ingresos menores a 12 mil pesos.

Indicó que, para ser beneficiarios, los candidatos deberán ser residentes del municipio, tener entre 18 y 55 años y no recibir apoyo por parte de otros programas sociales. Explicó que el monto será entregado en una tarjeta, que contará con ciertas restricciones, como el hecho de no poder hacer o recibir transferencias, ni ser utilizadas en bebidas alcohólicas o cigarros.

“La idea de estos programas es dar un apoyo para emparejar la cancha. (…) Quiero recalcar que no habrá duplicidad con los programas de gobierno, no habrá beneficiarios que reciban un doble apoyo y estamos trabajando muy de la mano con gobierno del estado para buscar que estos apoyos lleguen a la mayor cantidad de queretanos posibles”, dijo.

Ojeda Dorantes indicó que las solicitudes serán recibidas por un comité de evaluación y asignación, que será el encargado de elegir a los beneficiarios de acuerdo a sus condiciones. No obstante, reconoció que el programa no ha sido configurado por completo, por lo que la fecha del lanzamiento de la convocatoria no ha sido definida.

El municipio aprobó también otros dos programas sociales: “Vivienda en Acción” y “Sociedad Civil en Acción”. El primero, detalló el secretario, consistirá en apoyos de mejoramiento, ampliación de vivienda y equipamiento con calentadores solares, tinacos y estufas ecológicas para habitantes de colonias con mayor rezago; mientras que el segundo buscará impulsar proyectos que promuevan el desarrollo social. Sin embargo, para dichos programas tampoco se tiene fecha de convocatoria, aunque mencionó que “será en breve”.