LLega Lissette Soto a la CATEM en San Juan del Río

Lisette Irais Soto Ríos rindió protesta como secretaria general del comité municipal de la CATEM en San Juan del Río, donde el secretario general del sindicato en Querétaro, Erik Osornio Medina llamó al nuevo comité a trabajar en favor de los trabajadores sanjuanenses y a defender sus derechos laborales.

Durante el evento destacó la presencia de los representantes queretanos como el senador Agustín Dorantes Lambarri de ACCIÓN NACIONAL el diputado federal Luis Humberto Fernández, el diputado local Edgar Insunza de MORENA Y la diputada local PRIISTA

Adriana Meza Argaluza y el secretario de gobierno municipal, Abel Espinoza.

El secretario general de la CATEM en Querétaro, Erik Osonio, reconoció el interés por trabajar de la mano con los legisladores federales, locales, autoridades municipales, trabajadores, patrones y con la autoridad laboral, en armonía como acostumbra la política queretana.

“Me da especial gusto que estamos abriendo nuestro séptimo comité municipal en el estado y me enorgullece y me da mucho gusto que sea una mujer como mi amiga Lisette Irais, es una gran causa olvidada por muchos que es la causa laboral y que hoy vamos a hacer un trabajo muy importante en San Juan del Río… agradezco a la línea de honor porque la CATEM es autónoma, no pertenece ni pertenecerá a ningún partido político pero me da mucho gusto que podamos convocar y reunir a amigos para construir por Querétaro y hasta me atrevo a decir que en esta línea de honor podría estár el futuro político de Querétaro”.

Durante su mensaje la secretaria general de la CATEM en San Juan, Lisette Irais Soto Ríos destacó el liderazgo de Erik Osornio en la CATEM y afirmó que es importante defender los derechos de miles de trabajadores sanjuanenses que laboran en diversas empresas.

“Hoy mi compromiso, al igual que el de la estructura, es realizar un trabajo permanente, cercano y fiel a todos los que integran la CATEM, somos gente dedicada a realizar trabajos cercanos y profundos, queremos trabajar con los sindicatos y con aquellas personas que se afilian a CATEM, aquí en San Juan hemos empezado a tener acercamientos con grupos que tienen el interés de pertenecer y trabajar de manera permanente con CATEM, esta estructura deja las puertas abiertas para que puedan y nos permitan acompañarlos en su transitar”, finalizó.