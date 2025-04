Congreso local quitará “blindaje” de corridas de Toros, abrogarán declaratoria de patrimonio cultural

El Congreso local buscará abrogar la declaratoria de Patrimonio Cultural, inmaterial e intangible que tienen las corridas de toros en la entidad, para lo cual los representantes de los partidos de la 4T y Movimiento Ciudadano ya alistan una iniciativa y un amparo.

“Estamos trabajando en el amparo para revocar la declaratoria de patrimonio cultural para las corridas de toros y en la iniciativa”, destacó la diputada del Partido del Trabajo, Claudia Díaz Gayou, en rueda de prensa, acompañada por diferentes colectivos y activistas por los derechos de los animales

Jerónimo Sánchez, director de Animal Heroes, subrayó que, hay encuestas, de que más del 80% de la población rechaza las corridas de toros, las cuales son ilegales en el estado y en el país, ya que van contra el artículo 4° Constitucional, viola las normas oficiales mexicanas sobre el sacrificio de carne para consumo, por lo que van más de 500 denuncias en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

“Querétaro ha bloqueado cualquier tipo de iniciativa, hace unos años se presentó una iniciativa para prohibir la entrada de menores de edad a las corridas, y hoy aplaudimos que tengamos un congreso valiente, progresista y que se pondrá de lado de la realidad”, acotó.

Agregó que, una ganadería con toros de lidia manda menos del 5% a corridas, es decir, no sobrevive de la fiesta taurina sino del consumo de los animales, que son destinados a consumo, por lo que el tema económico no debería ser impedimento, además agregó que son 5 estados en donde se avanzó con la prohibición y no se tuvo afectación como Coahuila, Sinaloa, Sonora, Guerrero, y Quintana Roo, mientras que en Ciudad de México se dio una regulación y viene próximamente Michoacán.

“La realidad es que nunca han podido acreditar cuántas personas viven directamente de los eventos taurinos, y en Querétaro hay más conciertos que corridas, la Plaza de Toros ha albergado otro tipo de espectáculos, no hay afectación económica directa, pero mezclan la actividad ganadera con otras y no son capaces de acreditar esto”.

Finalmente, Díaz Gayou, precisó que la ley permite la realización de estos eventos en los municipios, ante la ambigüedad de la ley, pero subrayó que estas acciones buscan concientizar a los gobiernos, y es una invitación a la progresividad de derechos y con ello combatir el maltrato animal.