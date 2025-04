El canario en la mina

Hasta 1986 en las minas, particularmente de Carbón, antes de que ingresara el grueso de la fuerza laboral, se dejaba por un par de horas a un canario en su jaula al interior de la mina, su susceptibilidad a gases tóxicos, incluido el dióxido de carbono, alertaba a los mineros de posibles peligros, si el canario se desmayaba o moría, la mina no era segura.

En la economía mexicana hay varios sectores que son “Canarios de mina” ¿cuándo se percibe una desaceleración económica o el miedo a que llegue una, qué sectores son los que sufren primero? Esos serían los canarios que nos avisan de una posible tragedia.

No es necesario ser un laureado economista para saber que el componente más importante de la economía es el consumidor, todos somos consumidores, así que sabiendo que viene una crisis o una recesión económica, naturalmente se comenzarán a limitar consumos que consideremos no esenciales, esta teoría funciona para grandes, medianas, pequeñas empresas y por supuesto para los cientos de millones de mexicanos y sus familias.

Viajes. Probablemente el primer elemento que recorta una familia cuando hay incertidumbre económica, no nos podemos ir a la playa, si ya no alcanza ni para el “chivo”, o si teníamos pensada una vacación fuera del país, la cambiemos por algo más accesible a nuestro bolsillo.

Restaurantes. Hablare particular del caso de Querétaro, si bien hay una variada oferta culinaria, esta es muy cara, sobre todo considerando que en muchos lugares la comida es apenas buena y el servicio muy regular, no solo me refiero a las jetas de “La Mariposa”, si no a lugares que equiparan en costo a Monterrey o CDMX, sin ofrecer la calidad o el servicio que va con el valor de la cuenta.

Escuelas. Ante una inminente desaceleración económica muchos papás y mamás optarán por cambiar a sus hijos de escuela, a alguna más económica o una pública, tal vez este es la última de las medidas que se toman en un hogar, pero sucede con frecuencia.

Además de muchos otros sectores que no podamos ver en este momento, las señales ya están aquí, las aerolíneas, por ejemplo ofrecen boletos desde un peso más el robo del TUA, cada vez veremos más restaurantes lujosos cerrar, excepto claro, los que son usados como fachada de otras actividades, ¿de qué otra manera se explica que sigan abiertos lugares que cuando mucho en fin de semana tienen 2 o 3 mesas? Seguramente veremos nuevos lugares abrir, tal vez menos rimbombantes.

Las crisis pueden servir también para depurar el mercado, tenderán a desaparecer los negocios que sean muy robustos en materia administrativa, llevando a nuevos negocios más eficientes, seguramente muchos sectores capitalizarán los avances tecnológicos como la Inteligencia Artificial, para crear nuevas áreas de negocios.

“En la crisis, creces”. Pueden ser momentos para explorar nuevos mercados o reinventar muchas cosas.

Espero equivocarme y que este periodo de incertidumbre no culmine en crisis, aún así podría ser un gran momento para evaluar nuestro empleo o nuestro negocio.

Éxito y bendiciones