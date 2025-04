Huelguistas de Cadereyta vuelven a rechazar propuesta; crece tensión entre las partes

El Sindicato de Trabajadores al Servicio de Cadereyta rechazó por segunda ocasión seguida la propuesta del municipio para levantar la huelga, y generó nuevamente rispidez entre la alcaldesa Astrid Ortega y los huelguistas.

Mediante un video en sus redes sociales, la presidenta municipal explicó que durante una nueva reunión en la Secretaría del Trabajo, su gobierno ofreció el pago de 11 millones de adeudos más 2 millones otorgados por la dependencia estatal.

Además, dijo que planteó el mejoramiento de cláusulas, pago de fondo de ahorro, pago de retención al fondo de ahorro, salarios caídos al cien por ciento y un aumento salarial por encima de cualquier otro en la entidad. Sin embargo, los trabajadores volvieron a rechazar las condiciones, por lo que las negociaciones volvieron a detenerse.

“De nuestra parte hemos hecho lo humanamente posible, tratamos de mediar esta situación, de entender aquella parte pero hemos visto un constante afán de incrementar. Dicen que no se trata de dinero, pues están demostrando exactamente lo contrario, hoy acaban de dejar a sus agremiados, ya cada uno en promedio tenía casi cien mil pesos por cabeza, no lo aceptaron”, dijo.

Una de las principales quejas de la alcaldesa fue que los representantes legales de los sindicalistas piden un pago de 3.5 millones de pesos por honorarios más una cuota mensual, monto que, dijo, no está dispuesto a pagar dado que se trata de una condición individual y no colectiva.

“Lo que no estamos dispuestos a pagar es el tema de honorarios del abogado, que es algo que no estaba a discusión, no estaba dentro del pliego petitorio, el abogado pide tres millones y medio de pesos como pago de su concepto por sus honorarios más una suma mensual del 60 mil pesos que es más de lo que yo gano como presidenta municipal”, reprochó.

Tras el video de Astrid Ortega, el sindicato emitió un comunicado en el que aseguró que sus representantes “han demostrado su disposición al diálogo y su compromiso con la defensa de los derechos laborales”, y que es la alcaldesa quien “ha recurrido a la mentira y a tácticas dilatorias con el único propósito de prolongar la huelga y desgastar a los trabajadores”.

“Su actitud irresponsable y de mala fe solo busca obstaculizar la solución del conflicto, afectando no solo a nuestros compañeros, sino también a la ciudadanía de Cadereyta. Es mentira, todo lo que dice en sus videos, solo quiere desviar la atención de la ciudadanía con temas como los honorarios de nuestra defensa, sigue pretendiendo quitarnos derechos y seguir violentando nuestro convenio colectivo”, señaló en su escrito.

A casi 50 días de la huelga, el sindicato llamó a la alcaldesa “para que asuma su responsabilidad y deje de entorpecer el proceso con falsedades”. Enfatizó que su postura de apertura al diálogo es clara, pero “no cederemos ante la manipulación ni las estrategias que buscan debilitar nuestra lucha”.