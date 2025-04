Esperan 2 millones de peregrinos por fiesta de Soriano en Colón

La Fiesta de Soriano, también conocida como la Fiesta Grande, es una de las tradiciones católicas más importantes del bajío mexicano, por lo que el presidente municipal de Colón, Gaspar Trueba Moncada, anunció las disposiciones que mantendrán en materia de seguridad para garantizar que este evento se dé con total tranquilidad para los 2 millones de peregrinos que podrían acudir.

Desde hace años la Basílica de Nuestra Señora de los Dolores de Soriano recibe a gran cantidad de peregrinos de todo el país que buscan visitarla durante su fiesta, que arrancó el pasado 22 de marzo, con la llegada de la primera peregrinación proveniente de El marqués, hasta el momento se han recibido a 13 mil creyentes de la región católica y aún queda la parte más importante de esta tradición.

Se tiene previsto que lleguen fieles de Guanajuato, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México y por supuesto otros municipios de Querétaro, hay todo un calendario de los días en los que recibirá a cada grupo y se termina con las actividades de Semana Santa, propias de la basílica, aunque el día más importante será el próximo 11 de abril, en el que se conmemora el Viernes de Dolores.

Las autoridades municipales señalaron se contará con 146 elementos de seguridad para vigilar las actividades, además de un operativo conjunto con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y la colaboración de 13 municipios del estado, como Corregidora, Querétaro, El Marqués, Huimilpan, Ezequiel Montes, Cadereyta de Montes, Peñamiller, Tolimán, Jalpan de Serra y Landa de Matamoros, para garantizar la seguridad y el paso de los peregrinos.

En el municipio habrá 3 módulos de atención ciudadana de 3 corporaciones: policía municipal, protección civil y unidades de comando móvil C-16, estarán en diferentes puntos como la Plaza Venustiano Carranza, la avenida Constituyentes y la carretera estatal 110, para auxilio de la ciudadanía.

El alcalde también anunció que gracias a la prestación de servicio de internet gratuito en la zona de basílica, se pondrá en marcha un sistema de información para los visitantes, con el uso de códigos QR se dará acceso a una página web que señalará puntos de interés turístico en el municipio, hoteles, estacionamientos, cajeros automáticos, accesos rápidos para auxilio de las autoridades, entre otros.

Respecto a la venta de alcohol, Trueba Moncada, señaló que habrá entre 7 y 10 puntos de alcohol a diferencia de ediciones anteriores, donde se permitían hasta 40, además de que está prohibida la venta en espacios públicos, ya que se pretende evitar que la fiesta religiosa cambie su esencia.

“Desafortunadamente, ya la fiesta se estaba haciendo un Chela Fest prácticamente, porque se venía mucha cerveza o ya los peregrinos llegaban bien contentos, pero no de alegría espiritual, si no de la otra y la idea es que se llenen de alegría pero espiritual y no de las micheladas, que se estaban vendiendo hasta sin permiso durante la fiesta, por eso hemos tenido varios controles desde los espacios que son para los colonenses principalmente estamos dando prioridad, aquí está el grupo de tianguistas, aquí este grupo de tablajeros, en los espacios se le está dando prioridad a los colonenses y de igual forma los permisos que se vayan a dar para la venta de alcohol, van a estar muy controlados”.