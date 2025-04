Reconoce diputado Guillermo Vega rezago legislativo

El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la LXI legislatura local, Guillermo Vega Guerrero, reconoció públicamente que su comisión enfrenta el mayor rezago legislativo, pero justificó que se debe a un marcado desequilibrio en la distribución del trabajo entre las y los diputados.

Luego de que la expresidenta de la Mesa Directiva Andrea Tovar detalló que el 65% de las iniciativas ingresadas en el primer semestre de actividades se encuentran en espera de un dictamen y votación, Vega Guerrero expuso que, de las 177 iniciativas turnadas a comisiones 77 han sido asignadas únicamente a cuatro diputados, lo que representa el 45% del total, y en contraste, los 21 legisladores restantes comparten solo 100 iniciativas.

“¿Qué quiere decir? Pues que cuatro diputados tenemos en promedio la responsabilidad de resolver cerca de 20 iniciativas, mientras 21 diputados, pues como podrán ustedes darse cuenta, solamente estarían resolviendo cinco”, argumentó.

Aunque se trata de una distribución no equitativa, refirió que no existe una ley que regule este tema, pero también comentó que esto es por la naturaleza de cada uno de los temas ingresados, ya que en la mayoría son reformas al Código Penal o en temas de justicia, por lo que también llamó a sus homólogos a no solo pensar en propuestas “taquilleras” como incremento de penas y sanciones y observar que hay temas de salud, educación, medio ambiente, derechos humanos, entre otros, que también merecen atención.

“La realidad es que cerca de 50 iniciativas son todas sobre el Código Penal y entiendo porque es un tema que es taquillero, hablar de más sanciones, de cárcel, pero también hay otras leyes, sobre educación, sobre desarrollo social, sobre muchísimos otros temas que no han sido analizadas, discutidas ni estudiadas”.

Finalmente, de las 34 iniciativas que tiene pendientes, adelantó que entre cuatro y cinco serán dictaminadas en contra, al no corresponder con la realidad social o legal vigente, e incluso por presentar casos de plagio