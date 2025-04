Presunto feminicida de Perla obtuvo amparo y continúa en libertad

Han pasado dos meses desde que Perla fue asesinada en el municipio San Juan del Río, el 11 de febrero de 2025, por el momento el caso continúa en la Fiscalía General del Estado, pero la asociación civil Adax Digitales y la hermana de la víctima, Briseyda Martínez Zúñiga, señalaron que un juez otorgó un amparo al presunto culpable para suspender la orden de aprehensión en su contra, por lo que continúa en libertad.

Explicó Dayana Pérez, secretaria Particular de la organización Adax Digitales.

Indicaron que, Karol “N” presunto culpable, debió depositar la cantidad de 10 mil pesos, como garantía económica, para ser acreedor a este recurso legal, que se identifica como el amparo 149/2025, en el que también se le pedía presentarse ante el Juez de Control, pero esto no sucedió, ya que sus abogados solicitaron una ampliación al plazo para cumplir con este punto.

Por su parte, comentaron que la Fiscalía General del Estado de Querétaro les ha compartido que aun el estatus del imputado es de “No localizado” y Mayra Dávila, representante legal de Adax Digitales, señaló que al preguntar a la institución por este proceso le indicaron que “los amparos no son para siempre”.

Hasta el momento, la familia de Perla se había mantenido en silencio, intentando no entorpecer las investigaciones, pero debido a la falta de justicia y resultados en el proceso, la hermana de la víctima, Briseyda Martínez Zúñiga, levantó su voz para exigir esclarecer este caso.

“Desde el primer día se le dio a la Fiscalía el tiempo, el espacio, la paciencia, la confianza para que hicieran su trabajo, no salimos a medios, no levantamos la voz, en ese momento decidimos creer que el sistema funcionaría, que la justicia no tendría que exigirse a gritos, que actuarían con profesionalismo, compromiso y respeto por la vida de mi hermana. Pero hoy, con tristeza e indignación, tengo que decirles que eso no ha pasado, hoy estamos aquí porque no hay resultados, porque la Fiscalía habla y promete, pero no ha hecho nada”.