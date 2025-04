Querétaro sede del Campeonato Panamericano de Luchas Asociadas

Del 10 al 13 de abril de 2025, Querétaro será el centro de las luchas asociadas en América al recibir el Campeonato Panamericano Sub-23 y el Senior Pan-American Beach Wrestling Championships. Dichos eventos se llevarán a cabo en el Auditorio José María Arteaga y el Parque Querétaro 2000, respectivamente, además que tendrá la participación de aproximadamente 360 atletas provenientes de 23 países del continente. Aparte de competir por medallas, los atletas buscarán conseguir su clasificación a los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

El Campeonato Panamericano Sub-23 se realizará del 10 al 12 de abril en el Auditorio José María Arteaga. Las competencias de lucha grecorromana iniciarán el jueves 10 de abril a las 10:45 a.m., después las finales a las 5:00 p.m. El viernes 11 habrá lucha libre femenina, comenzando a las 10:00 a.m., y las finales a las 5:00 p.m. Por último, la lucha libre masculina será el sábado 12 de abril, también desde las 10:00 a.m., con finales programadas para las 5:00 p.m.

El domingo 13 de abril, el Parque Querétaro 2000 tendrá el Senior Pan-American Beach Wrestling Championships, una modalidad distinta pero con relevancia y que se espera forme parte de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La directora general del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro (INDEREQ), Iridia Salazar Blanco, habló sobre la relevancia de estos campeonatos para la promoción del deporte en la región.

“Es un privilegio ver cómo, a través de la lucha, se materializa el sueño de superarse a sí mismo y de representar a sus respectivas naciones. Este campeonato no solo dejará una huella imborrable en la mente de quienes practican, sino en la memoria de todos aquellos que, a través de la cobertura mediática, hagan de este evento un referente de pasión, esfuerzo y unión”, comentó.

Cabe resaltar que es la primera ocasión que se realiza en Querétaro, más no en el país, pues en 2022, el torneo se hizo en Oaxtepec, Morelos.