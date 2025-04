Firman acuerdo para prohibir eventos con apología del delito en Querétaro

El gobierno de Querétaro firmó un acuerdo con los 18 municipios del estado para prohibir los espectáculos que realicen apología del delito o promuevan conductas ilícitas, informó el secretario de Gobierno, Carlos Alcaraz.

Tras una reunión con alcaldes y representantes municipales en el Centro de Congresos, el funcionario detalló que los presentes se comprometieron a realizar acciones conjuntas para preservar la paz y tranquilidad en ferias, conciertos y espectáculos masivos.

Apuntó que el acuerdo forma parte de la estrategia de seguridad implementada en todos los lugares de entretenimiento de la entidad, a raíz del ataque armado del 9 de noviembre en el bar “Los Cantaritos”.

“Por encima de la tranquilidad de los queretanos, ningún negocio, ningún elenco, ningún artista. En Querétaro nos gusta vivir tranquilos y seguiremos generando las condiciones para que así siga. (...) Simplemente, no se van a llevar a cabo los eventos, no vamos a poder sancionar lo que no va a pasar”, dijo.