Cero tolerancia a cierres viales por motociclistas: Felifer

El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, advirtió que no se permitirá ni tolerará que grupos de motociclistas realicen cierres en las vialidades de la ciudad.

Esto en respuesta a lo sucedido la noche de este viernes, que por un par de minutos cerraron un túnel de Paseo 5 de febrero para grabar un vídeo para sus redes sociales, sobre el cual detalló que ya hay sanciones administrativas.

“Sí hay personas sancionadas, no tengo el dato, pero sí tenemos sanciones administrativas ya en proceso para estos motociclistas”, apuntó.

Asimismo, informó que han realizado 26 operativos para inhibir este tipo de acciones que están fuera de reglamento y alteran el orden y tránsito de las vialidades.

“Evidentemente no va a estar permitido, he girado instrucciones tanto a la Secretaría de Seguridad Pública municipal para tomar las medidas correspondientes, como ya se han venido realizando también en operativos previos, pero no lo vamos a permitir y también en colaboración con el Estado y demás instancias, donde también incluso pueden llevar a otro tipo de denuncias”.