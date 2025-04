Abre Agustín Dorantes su Casa Amiga número 1000

En la comunidad de La Valla, perteneciente al municipio de San Juan del Río, el Senador Agustín Dorantes Lámbarri puso en marcha la Casa Amiga número mil, con la que aseguró, busca tener al Senado más cerca que nunca de las y los queretanos para apoyarles con los servicios de gestión de servicios públicos, información sobre programas sociales, y orientación para acceder a obra pública en sus colonias, barrios o comunidades.

“Yo creo que lo que más vale de una persona es su palabra, y para mí, mi palabra empeñada fue regresar, estar cercano, que me sientan más cerca que nunca y hoy quiero cumplirlo con ustedes. Eso es lo que quiero, que sepan que tienen un representante, que además de que estoy en México martes, miércoles y jueves de la semana pasada, por ejemplo, vengo viernes, sábado, domingo y lunes a recorrer Querétaro. El estado es muy grandote; visitar todas me cuesta un chorro de trabajo, pero estoy multiplicándome para visitarlas, para que me vean, pero sobre todo para escucharlos y hacer equipo para el bien de La Valla, de San Juan y de Querétaro”.