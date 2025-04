La participación ciudadana contra la apología del delito

Vivimos tiempos en los que la violencia y el crimen organizado se han convertido en temas cotidianos en nuestras conversaciones, en los medios de comunicación y, lo que más preocupa, en los espacios donde se forma la opinión pública de millones de personas: las redes sociales.

Lo que antes escandalizaba, hoy se difunde con naturalidad, lo que antes condenábamos con firmeza, hoy en algunos casos se celebra, se justifica o se promueve con una ligereza que pone en riesgo el tejido social porque la apología del delito es precisamente eso: exaltar, justificar o promover actos delictivos, criminales o violentos, es convertir a delincuentes en figuras admiradas, es normalizar la violencia como si fuera parte de una cultura, y es, sobre todo, enviar un mensaje profundamente peligroso a las nuevas generaciones: que delinquir puede ser una forma válida de vida, pero no lo es ¡y no lo será jamás!

En Querétaro hemos sido ejemplo nacional de instituciones sólidas y de una sociedad que no se rinde ante la inseguridad, pero también somos conscientes de que los desafíos evolucionan, y que las leyes deben estar a la altura de los nuevos tiempos, es por eso que presenté una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de Querétaro y sancionar la apología del delito, no como un intento de censura, sino como una herramienta legal para proteger especialmente a niñas, niños y jóvenes, pero la realidad es que se protegerá a toda la sociedad del discurso que promueve la violencia y el crimen.

Esta reforma busca castigar a quienes, por cualquier medio, hagan apología de delitos o enaltezcan a delincuentes con el fin de promover su actividad, hacerla atractiva o justificarla ante la sociedad y no se trata de una medida simbólica, es un paso necesario para frenar la creciente difusión de contenidos que glorifican a grupos criminales y que tienen un impacto directo en la percepción de la legalidad, especialmente entre jóvenes.

Sabemos que no es suficiente legislar, también es indispensable fomentar una cultura de legalidad que inicie en el hogar, se fortalezca en las escuelas y se respalde desde los medios de comunicación y las plataformas digitales, es decir, se requiere de la participación ciudadana, porque una sociedad que permite impunemente la promoción de la violencia está renunciando a su derecho a vivir en paz y nosotros, como representantes del pueblo, tenemos la obligación de actuar.

La participación de todas y todos es clave en este esfuerzo, esta iniciativa no es solo una reforma legal, es un llamado a la conciencia colectiva, es una invitación a reflexionar sobre lo que consumimos, lo que compartimos, lo que celebramos, y lo que callamos porque no podemos seguir normalizando lo que destruye, no podemos permitir que la apología del delito se disfrace de entretenimiento o de libertad de expresión.

Querétaro merece seguir siendo un estado donde la ley se respeta y la dignidad humana se defiende, por eso con esta reforma al Código Penal, damos un paso firme para blindar nuestros valores y enviar un mensaje claro, ¡aquí, el delito no se celebra, aquí, se combate!

Sigamos trabajando juntos para construir un futuro donde la legalidad, la paz y la justicia sean los pilares de nuestra convivencia. Porque la seguridad no solo se construye con policías y patrullas, sino también con valores, con leyes firmes y con una ciudadanía decidida a defender lo que es correcto, con una ciudadanía que participa y que elige decir no a los contenidos que enaltecen a quienes dañan a México.