PAN se deslinda de bardas personalizadas, justifica que fueron reglas impuestas por Morena

El Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro se deslindó de la aparición de bardas personalizadas que han sido señaladas como presuntos actos anticipados, ligados a supuestos liderazgos del partido.

Esto luego de que en los últimos días se han visto bardas con leyendas como “#EsAgustín”, “Ya conoces a Marco?” o mensajes aludiendo al “FFuturo”, y que fueron cuestionadas por otros partidos políticos, ya que se trata de nombres, colores o referencias de liderazgos del blanquiazul.

Martín Arango, dirigente estatal, aclaró que no se tiene confirmación de que estas acciones estén siendo promovidas por alguna figura en específico, por lo que descartó que el partido vaya a generar sanciones o llamados al respecto.

“No me puedo hacer responsable de lo que los demás hagan”, expresó y señaló la incongruencia del partido Morena, al recordar que, durante los tres años previos a la elección presidencial, se hizo uso extensivo de espectaculares, revistas y bardas promocionales sin consecuencias legales.

“Las reglas del juego las puso Morena. Nosotros impugnamos todas esas cosas ante los tribunales electorales, pero estos determinaron que, si no había una vinculación directa con una persona, no había sanción posible. Entonces, que no se vengan a quejar de lo que ellos mismos crearon”.