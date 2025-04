Hay avance en el Congreso local sobre Ley de Identidad de Género

La propuesta de Ley de Identidad de Género continúa avanzando con firmeza en su camino legislativo, sostuvo el diputado Guillermo Vega Guerrero, presidente de la comisión de Administración y Procuración de Justicia en la LXI Legislatura local.

Explicó que ya ha sido cuidadosamente analizada desde el punto de vista jurídico y se ha concluido que es plenamente válida tanto legal como constitucionalmente.

“Hemos hecho ese análisis de fondo, nos hemos reunido con abogados, con gente especialista para garantizar precisamente esto, que esta ley, primero ya por un mandato de la Corte, que si mal no recuerdo es del año 2008, generó este reconocimiento hacia el ejercicio de la personalidad y entonces sobre eso es que se han iniciado en todas las legislaturas estas iniciativas. Entonces diría yo que también esta ley está prácticamente ya lista”.

Uno de los fundamentos clave para esta postura es el reconocimiento, ya consolidado, del derecho a ejercer la personalidad de manera individual.

“Dentro del régimen constitucional vigente y por el control difuso, es decir, por estos derechos humanos que no están específicamente garantizados en la Constitución, ya hay un reconocimiento al derecho a la libertad para ejercer de manera individual tu personalidad”.

Al no encontrar que este cambio, en el Código Civil, afecte a terceros ni cause daños al orden público o a la moral, apuntó que no se advierte objeción para su aprobación.