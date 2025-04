“Con el Estado o sin él, seguimos buscando”: Querétaro se suma a la Segunda Jornada Nacional de Búsqueda

En Querétaro hay más de 800 personas desaparecidas, y detrás de cada número, hay una historia inconclusa, una familia rota y una ausencia que pesa, así lo recordó el colectivo Desaparecidos Querétaro al convocar a la Segunda Jornada Nacional de Búsqueda, que se llevará a cabo este 19 y 20 de abril en distintos puntos del país.

La jornada es impulsada por la Unificación Nacional de Familias Buscadoras y reúne a más de 70 colectivos en 23 estados, y busca visibilizar la crisis nacional de desapariciones constantes y una respuesta institucional que, denuncian, brilla por su ausencia.

“El Estado no busca, no investiga, no sanciona, ni repara”, señalaron.