La economía queretana, una década de evolución

En los últimos años, el estado de Querétaro ha evolucionado en todos los sentidos, la llegada de cientos de familias cada semana a la entidad, el crecimiento de la economía y las nuevas necesidades de la sociedad, han llevado a que la entidad cambie en todos los sentidos, pasando de ser una pequeña ciudad a un estado en crecimiento.

Los sectores económicos en el estado se componen de diferentes formas, por la cantidad de personas a las que dan trabajo y la cantidad de dinero que generan, en ello destaca particularmente la industria manufacturera que con datos del censo económico del INEGI de 2019 producen el 56 por ciento del dinero en el estado con 487 mil millones de pesos, pero la mayoría de unidades económicas en el estado, es decir establecimientos cómo tiendas, comercios, empresas, fábricas, etcétera, son de comercio al por menor, directamente a los consumidores.

Por ello, el comercio directo con los clientes, es el segundo sector económico del estado con 127 mil millones de pesos generados, le siguen el comercio al por mayor y los servicios a las empresas, que puede ir desde apoyo administrativo, hasta el manejo de sus residuos. Aquí es importante realizar una comparativa y es que en 2014, las cosas no eran así, pues entre los sectores que más dinero generaban en el estado se encontraban otros sectores como la información en medios masivos y transportes, correos y almacenamiento.

El sector económico es complejo y se ha diversificado en los últimos años, la población creación de 2010 a 2020 un 29 por ciento, llegando a 2 millones 368 mil habitantes según el último censo de INEGI, pero continúan llegando familias por el crecimiento acelerado de la economía queretana que alcanzó el 10 lugar de los estados del país en inversión extranjera directa, es decir empresas internacionales vinieron al estado trayendo mil 55 millones de dólares consigo durante 2024.

Estos datos reflejan una dependencia con Estados Unidos, pues históricamente nuestro vecino del norte ha sido el principal inversor en Querétaro y lo continúa siendo, desde 1999 a la 2024 han llegado 6 mil 225 millones de dólares en inversión directa a la entidad y en el año pasado del total de inversión el 48 por ciento venía de este país.

Pero la relación comercial no termina ahí, pues según datos de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, el estado durante 2023 realizó el 83 por ciento de las exportaciones con Estados Unidos, representando 13 mil millones de dólares, además de que las importaciones de las empresas queretanas también las realizan en su mayoría con este país con el 38 por ciento del total pagando más de 7 mil 800 millones de dólares.

Y otro factor que habla de esta vinculación, es la cantidad de remesas, pues Querétaro recibió mil 277 millones de dólares de esta actividad, que es el dinero que envían los migrantes a sus familias, representando más dinero incluso que la inversión extranjera directa, cómo es la tendencia desde 2020.

Otro factor que hace que las personas lleguen al estado es la tasa de desocupación, que solo es de 2.1 por ciento para el cuarto trimestre de 2024, menor que en 2023 e inferior en 0.6 por ciento al promedio nacimiento, es decir en Querétaro hay 1.2 millones de personas que tienen una actividad económica.

Pero hay dos grandes retos y es que estos trabajos en un 44 por ciento son del sector informal, por lo que no tienen prestaciones, su relación laboral no está protegida y no tienen seguridad social y el otro gran problema son los salarios, pues según la información de la Encuesta Nacional de Ocupación es de 4 mil 180 pesos.