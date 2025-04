Campañas judiciales muestran riesgos e inequidad; diputados de la 4T aseguran alta participación ciudadana

A varios días del arranque de campañas de las candidaturas a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, se advierten riesgos para los aspirantes, además de que se observa una evidente falta de condiciones equitativas en la contienda, comentó el diputado Guillermo Vega Guerrero, presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXI Legislatura local.

De acuerdo con el legislador, la falta de recursos económicos, capacitación y tiempo ha obligado a muchos aspirantes a buscar el respaldo de promotores o actores externos, lo que podría comprometer su independencia judicial, ya que más adelante podrían enfrentarse a presiones o “cobros de favores”.

“Están obligando a las candidatas a jueces y a ministros y a magistrados a tener que hacer en poco tiempo una actividad en la que no estaban capacitados y eso abre la puerta a que caigan en manos de promotores, que después les van a cobrar el favor de haberles ayudado a llevar votos a la casilla o a sacarlos en sus plataformas o en darles dinero por debajo de la mesa”, alertó.

Lamentó que quienes con esfuerzo y trabajo habían logrado estas posiciones en dicho poder estén en riesgo de perder su empleo, y también, agregó que, quienes decidan no aceptar estos apoyos extraoficiales, se enfrentan a otro tipo de desventaja, que es el que no logren llegar a toda la ciudadanía y que no se les conozca.

“Habrá quien no caiga en las manos indebidas, pero va a perder la elección, porque si no tiene conocimiento de cómo hacer campaña, no tiene recursos propios, nadie lo va a conocer y no va a poder competir, no va a poder ganar a pesar de ser el mejor promedio o el más honesto”.

Por ello, resaltó que Querétaro estará dando seguimiento a las lecciones que queden de esta jornada del 1 de junio, y que en la elección local no se repliquen los errores y deficiencias del proceso federal.

En este mismo tema, el legislador morenista Eric Silva, negó que en este proceso haya baja participación ciudadana, se dijo confiado y optimista, de que la gente está politizada y acudirá a las urnas, aun cuando se redujo el número de casillas.

“La gente está más politizada, informada y en recorridos en comunidades están informados de que habrá una elección del Poder Judicial”, sostuvo.

Como representante de algunas zonas indígenas, reconoció que el reto es grande, en el sentido de poder empapar a la ciudadanía sobre la importancia y lo que representa el Poder Judicial, pero recalcó que hay interés desde las comunidades hasta las zonas urbanas.