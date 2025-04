Más de mil 600 ciudadanos quieren ser observadores de elección judicial

En el último corte, el Instituto Nacional Electoral en Querétaro recibió mil 662 solicitudes de la ciudadanía que desea participar como observadora del proceso electoral judicial, resaltó la vocal ejecutiva de la Junta local, Ana Lilia Pérez Mendoza.

Explicó que es una cifra importante de participación, ya que de este total se han aprobado 338, es decir el 20.3% y se han rechazado el 9.7%, equivalente a 162 solicitudes, por tener alguna militancia partidista.

“Tenemos mil 662 solicitudes al día de hoy, de estas mil 662 hemos aprobado ya 338 y hemos denegado por militancia 162. Estamos a la espera de que las personas restantes que ya te registraron una solicitud, tomen su curso de capacitación para que nosotros podamos otorgar la acreditación correspondiente”, explicó.

Agregó que estas cifras, dan cuenta de buena participación, comparada con otros procesos e incluso superar lo que se tenía estimado, y aunque no precisó un número en particular celebró que la ciudadanía esté ejerciendo este derecho para dar seguimiento a todas las actividades del órgano electoral.

“La tendencia es a que superemos el número de personas observadoras electorales acreditadas para este proceso electoral. No hay ningún número específico, es un derecho que la ciudadanía tiene a participar en el marco del de los procesos electorales, dando seguimiento a todas las actividades que nosotros, como autoridad que organiza la elección, llevamos a cabo”.

A nivel nacional, de acuerdo con el recuento del órgano electoral suman 24 mil 027 solicitudes individuales y 2 mil 838 de organizaciones.

Cabe recordar que la convocatoria cerrará el próximo 7 de mayo, por lo que se espera que la cifra siga creciendo en los próximos días, por lo que quien esté interesado podrá registrarse en la página https://observadores.ine.mx/.

Entre los requisitos destaca: ser persona ciudadana mexicana en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; no ser, ni haber sido miembro de dirigencias nacionales, estatales o municipales de organización o partido político alguno en los tres años anteriores a la elección; no ser, ni haber sido candidata o candidato a puesto de elección popular en los tres años anteriores a la elección; tomar el curso de capacitación (presencial y/o virtual); dos fotografías tamaño infantil (sólo para solicitudes presenciales); copia de la Credencial para Votar vigente; no ser persona servidora pública vinculada con programas sociales en el gobierno municipal, estatal o federal, ni ser persona operadora de programas sociales y actividades institucionales, cualquiera que sea su denominación, ni ser persona servidora de la nación.