Ciudadanía apuesta por amparos ante rezago Legislativo

Debido a la falta de respuesta del Congreso local a iniciativas clave y los retrasos en la dictaminación de reformas constitucionales, particularmente la relacionada con el Poder Judicial, ya se preparan al menos cinco amparos por omisión legislativa, detalló la diputada del Partido del Trabajo, Claudia Díaz Gayou.

“Estamos preparando amparos por omisión legislativa de estas entidades, estos órganos legislativos, ya que no solamente es hablar de iniciativas que tienen más de cuatro meses trabajando, sino que tenemos reformas constitucionales que ya se hicieron los plazos o que están a punto de vencerse, como es lo del Poder Judicial, y que no tenemos una respuesta y no estamos avanzando a los tiempos legislativos que nos marca la federación”, expresó.