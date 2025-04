Trabajo de comisiones unidas para reforma judicial fue mediocre: Eric Silva

Luego de haberse aprobado el predictamen de la reforma judicial local en el Congreso local, el diputado de Morena, Eric Silva Hernández, acusó de “mediocre” el trabajo realizado por las comisiones unidas (Administración y Procuración de Justicia y Puntos Constitucionales), ya que insistió que no se respetó el espíritu de la reforma federal.

El legislador subrayó que, si bien la comisión encargada —presidida en su mayoría por diputados del PAN— ha intentado avanzar bajo la presión ejercida por la Cuarta Transformación, el trabajo realizado deja mucho que desear e incluso refleja el desinterés que hay por parte de ese grupo legislativo.

“Estas comisiones unidas están llevando a cabo un trabajo bastante mediocre, eso me queda claro, porque no puede ser que después de tantos meses de estar revisando y de estar dictaminando, de diferentes actividades de comisiones, de toda la información que han recabado, no es posible que, del 8 de enero a la fecha, presenten esto. La verdad se me hace incluso hasta ofensivo el dictamen que están mandando”.