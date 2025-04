Prevén dos marchas por el Día del Trabajo

Para este jueves 1 de mayo, con motivo del Día del Trabajo, se prevé la realización de al menos dos marchas en el Centro Histórico. Así lo informó el secretario de Gobierno, Carlos Alcaraz, quien aseguró que las autoridades estatales brindarán acompañamiento a los manifestantes.

De acuerdo con el funcionario, serán integrantes del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana y de la Alianza Sindical de Trabajadores del Estado de Querétaro los que recorrerán distintas calles del primer cuadro de la ciudad. Además, mencionó que diversas organizaciones civiles llevarán a cabo su propio contingente.

El secretario indicó que, tentativamente, los trabajadores comenzarán su recorrido a las 8 de la mañana en la Alameda Hidalgo. En ese sentido, aseguró que tanto el gobierno estatal como el municipal brindarán apoyo a los manifestantes para garantizar su adecuada movilidad.

“El primero de mayo es un espacio donde se deben de fijar propuestas y contenidos que tengan que ver con el beneficio de la clase trabajadora, que no se desvirtúe este espacio como este para otros fines”, sostuvo.

Desde inicios de abril, la secretaria del Trabajo, Liliana San Martín, anunció que, en lugar de la marcha, se acordó una comida entre representes de las más de cien organizaciones sindicales en Querétaro con el gobernador Mauricio Kuri, a fin de que los distintos sectores expongan sus inquietudes en materia laboral.

En otro tema, Alcaraz Gutiérrez señaló que no se prevén cambios o cortes en la difusión de los programas sociales por la elección judicial, dado que hay cargos del Poder Ejecutivo o Legislativo en disputa. No obstante, aseveró que el gobierno estatal se mantendrá al pendiente de las disposiciones del Instituto Nacional Electoral.

“Lo que estamos ahorita trabajando tiene que ver con las ubicaciones de las casillas y el tema logístico. No se ha dado a conocer ninguna otra disposición, pero entendemos que, al no participar o haber un puesto de elección en el que tenga que ver cambios en el Poder Ejecutivo o los municipios, esto no ha sido notificado.