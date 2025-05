Pajaritos a volar

En días pasados el gobierno del estado de Querétaro y la aerolínea Iberojet anunciaron que a partir de Octubre habrá vuelo directo Querétaro a Madrid. Es un vuelo que amén de la demanda de viajeros suena muy rimbombante, muy “chic”y hasta “Fifi”, espero sinceramente que le vaya muy bien a la aerolínea que operará este vuelo.

En estos días tuve la oportunidad de conocer el famoso, no por las razones correctas, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), es un aeropuerto funcional y medianamente bonito, el personal de la Guardia Nacional atiende a secas, sin amabilidad pero con eficiencia, hay muy poca afluencia de viajeros, por lo tanto una enorme falta de servicios y comercio para el viajero, no se puede evitar compararlo con lo que no fue, el aeropuerto de Texcoco que fue concebido para ser uno de los más grandes y demandados del mundo, que no se olvide que el berrinche de AMLO le costó a la nación 300,000 millones de pesos, que no se le de vuelta a la página del derroche multimillonario, dijo que era un foco de corrupción. ¿Cuánta gente está presa por ese supuesto mega fraude? Nadie. La cancelación del NAIM y construcción del AIFA no obedeció a una decisión técnica sino política y hasta visceral. Hoy no queda más que pagar lo que no se construyó y lo que sí. Vaya reto de los militares de hacer volar lo que hoy es un “Aeromuerto”.

No debe extrañarnos, pero sí dolernos, que en los últimos años las empresas más rentables, con mayor utilidades sean los grupos aeroportuarios, y digo dolernos por qué sus ganancias vienen de nuestros TUAs ( Tarifa por Uso de Aeropuerto), en México estas tarifas son las más altas del mundo y pueden constituir hasta el 50% del precio de un boleto de avión, para variar pagamos caro y recibimos malos servicios, llegar al AICM es una monserga, desde el característico olor a caca hasta las instalaciones viejas y en malas condiciones.

Es loable que se busque crear una Infraestructura ferroviaria, una vez más presentes los caprichos de AMLO con el Tren Maya y la corrupción e incompetencia transexenal con el tren Mex – Toluca, la transpiración vía ferrocarril de pasajeros puede y debe ser una columna vertebral en cualquier país de primer mundo, bien por crear nueva en México, las carreteras del país hoy son: Malas, se encuentran en pésimas condiciones después de 6 años de abandono, inseguras y caras. Viajar en auto por el país, es cada vez más arriesgado. Por lo tanto nos queda una vez más el transporte aéreo de pasajeros, autoridades y empresas deberían procurar que sea fácil y barato viajar en avión por el país, que no sea un lujo sino una opción real para trasladarse por trabajo o vacaciones por todo el país. Como hacerlo está en manos de la autoridad, bajar TUA, mejorar conectividad a y desde el AIFA, fomentar que haya más aerolíneas regionales como la queretana TAR. Y democratizar el viaje en avión. Por lo pronto a ahorrar para en Octubre volar a Madrid desde Querétaro.

Éxito y bendiciones.