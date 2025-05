Hoteles en Querétaro reportan ocupación del 60% en el primer cuatrimestre

La Asociación Queretana de Hoteleros reportó que durante Semana Santa la ocupación hotelera alcanzó entre el 50% y 55% en la ciudad de Querétaro, según informó la presidenta del organismo, Mónica Aguilar Torrentera.

Aunque aún no se cuenta con cifras definitivas del mes de abril, se señaló que el primer cuatrimestre cerró con un promedio cercano al 60% de ocupación.

“Lo que llevamos por el primer cuatrimestre, lo que me preguntabas, vamos a estar cerrando por ahí del 60%”, comentó.

Con este puente de fin de semana, la expectativa se mantiene moderada, ya que, aunque crece el turismo de placer decrece el turismo de negocios, al tratarse de días se ausento o inhábiles.

En otros temas, sobre el desarrollo hotelero en la capital, la presidenta destacó la próxima apertura de un nuevo hotel, que estará ubicado sobre el río Ayutla, cerca del centro de la ciudad, el cual subrayó dará una nueva perspectiva a la zona.

“Ahí va a estar este hotel, me parece que va a levantar muchísimo esta zona, es un hotel que va a tener, no me acuerdo bien cuántas habitaciones, pero va a ser un hotel muy cercano al centro y con una marca muy importante de Hyatt”, ahondó.