Respalda Guillermo Vega, iniciativa para tipificar la corrupción inmobiliaria en Querétaro, “es el camino correcto”

Se debe trabajar mucho por el estado en materia de desarrollo urbano, y no permitir no más desarrolladores depredadores, que no les importa la calidad de vida de las familias en el estado, expresó el diputado Guillermo Vega Guerrero, coordinador del PAN en la LXI Legislatura local al dar su total respaldo al proyecto que busca tipificar y sancionar la corrupción inmobiliaria.

Celebró la iniciativa presentada por el diputado federal de Morena Luis Humberto Fernández y que diputados locales de ese partido buscan replicar en la entidad, lo que dijo da cuenta del amor por el estado, algo que no se ha observado en el diputado federal Gilberto Herrera, a quien se le cuestiona el trabajo legislativo y de gestión para la entidad.

“El camino correcto es el de Luis Humberto Fernández, el camino correcto es el de preocuparse por ser productivos, desquitar el sueldo y yo apoyo totalmente la iniciativa de Luis Humberto que presentó con Homero, tenemos que hacer mucho para cuidar a nuestro estado en materia de desarrollo urbano, no más desarrolladores, depredadores”, respaldó.

Vega Guerrero, hizo énfasis en la necesidad de garantizar condiciones básicas antes de aprobar cualquier desarrollo urbano, como escuelas, movilidad y servicios esenciales. Recordó que en sexenios anteriores ya se habían implementado avances, como la creación de polígonos de desarrollo, y evitar seguir expandiendo la ciudad hacia zonas alejadas y vulnerables, por lo que dijo se deberá entrar a la revisión del texto para que tenga la mayor vigencia.

“Y estamos a favor del desarrollo, completamente a favor, pero un desarrollo ordenado. Ahora es importante que los municipios, especialmente los metropolitanos, acompañen esta iniciativa y yo estoy dispuesto a hablar con quién se tenga que hablar para que esta iniciativa se apruebe y sea bien acogida por todo lo que tiene que ver con el cabildo metropolitano”.

Además, mencionó casos específicos en San Juan del Río, donde fue presidente municipal, en donde hubo al menos dos desarrollos, La Rueda y Loma Alta, que consideró no debieron ser autorizados, y que el día de hoy se han visto afectaciones graves, incluidas inundaciones en viviendas colindantes al río San Juan.

“No debemos repetir esos errores, porque me parece que desde aquel ayuntamiento que aprobó, que entiendo que fue en los 90’s cuando autorizaron y principios de los 2000’s”, recordó al señalar que la norma tampoco era tan efectiva, pero se debe seguir mejorando para un crecimiento ordenado y sostenible.

Por ello, llamó a actuar con responsabilidad y mesura, y no convertir el sueño queretano a una pesadilla, ya que no se tiene el derecho a agotar los recursos y la calidad de vida de las futuras generaciones.

Cabe mencionar que se proponen sanciones de seis meses a cinco años de prisión y de 90 a 300 días de multa tanto servidores públicos como a desarrolladores que sean parte de este delito.