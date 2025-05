Ley Kuri se “queda corta” ante la violencia digital; urge educación: Adax Digitales

Aunque la “Ley Kuri” busca ser un avance en el combate a la violencia digital, está legislación se “queda corta”, explicó la activista y fundadora de la asociación Adax Digitales, Mayra Dávila Alvarado.

Puntualizó que la propuesta impulsada por el titular del Poder Ejecutivo no aborda los diferentes tipos de violencia en la modalidad virtual, pero sobre todo no considera alguna estrategia seria de educación digital dirigida tanto a niñas, niños y adolescentes como a padres de familia.

“Y también siento definitivamente que se queda corto el tema porque no hablamos de educación digital integral. Pero la ley se queda corta si no vamos al tema de educación, porque no necesitamos nada más prohibir, sancionar, ya que los niños, las niñas y adolescentes saliendo de las escuelas utilizan el celular”.

En este momento, ahondó que la legislación estatal solo contempla sanciones para la difusión no consentida de contenido íntimo, pero excluye otros delitos digitales como la suplantación de identidad, el robo de perfiles y el uso de cuentas falsas, por lo que se ha insistido también en la necesidad de fortalecer la policía cibernética.

“Hemos insistido en que tiene que trabajarse para sancionar de manera correcta el robo de identidad, la suplantación, el tema de los perfiles falsos que no se investigan en lo absoluto y que se tiene que mejorar y dotar de mayor capacidad a la policía cibernética que no funciona de manera correcta actualmente”.

Lamentó que solo se sigan enfocando los cambios en prohibiciones y sanciones, dejando de lado el tema de prevención y la formación en este sector de la población para que puedan protegerse en el entorno digital.

Y aunque la ley restringe el uso de redes sociales a menores de 14 años, remarcó que harán uso de ellas a partir de que cumplan esta edad, pero sin ningún tipo de educación sexual, ya que no saben cómo navegar seguros, las maneras en las cuales pueden protegerse un poco más en las redes sociales, y los diferentes tipos de delitos cibernéticos.

“Entonces tiene que haber una campaña de educación digital para padres, primero para padres y después también para los menores”.

La violencia digital, subrayó que es una forma de agresión real y cotidiana, por lo que se conminó a acompañar las leyes con políticas públicas de prevención, formación y fortalecimiento institucional.

De acuerdo con legisladores, en los próximos días se podrían aprobar cambios en el Código Penal, para reformar los artículos 167 Sexties y 167 Octies, en donde se imponen penas de hasta 6 años de prisión y 2 mil UMAS a quien, mediante internet o herramientas tecnológicas, contacte a menores de 18 años para encuentros con fines sexuales o que realice actos dirigidos a obtener material pornográfico o muestre imágenes pornográficas.