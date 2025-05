Existe un déficit de enfermeras en la entidad

La secretaria de Salud del estado de Querétaro, Martina Pérez Rendón, reconoció la existencia de un déficit de personal de enfermería en la entidad. Detalló que actualmente laboran poco más de 2 mil 800 enfermeras en el sistema estatal.

La funcionaria explicó que el personal de enfermería se compone tanto de técnicas como de licenciadas, además de quienes cursan estudios adicionales. Las especialidades disponibles incluyen áreas como cirugía, pediatría y salud mental, aunque el grueso del personal está conformado por enfermeras generales con nivel de licenciatura.

Pérez Rendón señaló que el déficit de enfermeras no es exclusivo de Querétaro, sino una situación que se presenta a nivel nacional. El crecimiento de la infraestructura de salud, tanto pública como privada, ha generado una mayor demanda de personal, que no ha sido cubierta por la cantidad de egresadas de las instituciones educativas. Añadió que, si bien muchas enfermeras buscan continuar su formación, la matrícula actual no alcanza para satisfacer las necesidades del sistema.

La secretaria puntualizó que la mayor carencia de personal se observa en hospitales, donde la limitación presupuestal en el rubro de contratación impide ampliar las plazas disponibles. Este obstáculo obliga a cubrir solo las áreas prioritarias para garantizar la operación de los servicios.

Respecto a la participación de hombres en la profesión, comentó que aproximadamente el 12% del personal de enfermería en la entidad son varones, cifra que coincide con las tendencias nacionales. Aunque reconoció que aún es una carrera predominantemente elegida por mujeres, existe una creciente apertura para que hombres se incorporen al gremio.