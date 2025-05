PAN advierte “chantaje” de Morena para sumar a Querétaro al IMSS-Bienestar, tras recorte de 500 mdp

El diputado Guillermo Vega Guerrero, presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXI Legislatura local, reprochó el recorte presupuestal de 500 millones de pesos de salud en el estado, algo que calificó como “grave”, ya que el estado no se ha adherido al sistema IMSS-bienestar debido a la falta de resultados, asimismo,

Acusó al partido Morena de incurrir en un “doble discurso”, al promover una política de “primero los pobres” mientras se reducen los recursos en áreas sensibles como la salud pública, y de “chantaje” al advertir que de no darse el convenio federal podría haber más recortes presupuestales.

El estado, dijo que cuenta con un modelo de surtimiento de medicamentos, de atención médica y cobertura de personal médico, de lo mejor del país y aunque no es un sistema de salud perfecto está por encima de la media nacional.

“Este gobierno federal no ha mejorado, específicamente en la salud, ni en 1 milímetro de como la dejaron los gobiernos del PAN e inclusive el PRI con Enrique Peña Nieto, ya pasaron 6 años del sexenio anterior, que nos quedamos con puras promesas de que Dinamarca y no sé qué otras cosas, y no mejoró nada, al contrario, cada día vemos casos más agravantes y dolorosos”.