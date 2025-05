Agustín Dorantes propone Iniciativas para dignificar la labor de enfermería en Querétaro

En el marco del 3er. Congreso Estatal Conmemorativo al Día Nacional e Internacional de Enfermería, el senador Agustín Dorantes Lámbarri anunció su compromiso para impulsar una iniciativa que elimine el Código de Auxiliar de Enfermería, con el objetivo de que las y los trabajadores sean contratados conforme a su nivel académico y no sean subempleados. Asimismo, propuso la creación de la Dirección de Enfermería, para otorgar a este sector un espacio con voz y voto en el sistema de salud, donde sus necesidades y propuestas sean atendidas.

Durante su intervención, Dorantes expresó:

“De corazón, sólo me queda decirles gracias por su entrega, gracias por su pasión inagotable, gracias por no rendirse jamás; ustedes no sólo cuidan cuerpos, cuidan almas y eso es lo que engrandece esta gran profesión que es la enfermería”.