La generación mas presionada

Muchos les dicen NINIS, que ni trabajan ni estudian, cientos de miles de mexicanos hoy se pueden encontrar en estas condiciones, en un impasse, sin saber que sigue, la pandemia ha dejado un vacío generacional en materia profesional, me explico, muchos trabajos desaparecieron a raíz de la pandemia COVID 19, muchos más empleos se modificaron dramáticamente, ¿qué hace una recepcionista una vez que pasada la pandemia, la empresa en la que laboraba, dejó de tener una oficina física? Millones de personas en el mundo tuvieron que reinventarse de manera personal y profesional, hoy la reestructura comercial que vive y vivirá el mundo a raíz de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, de nueva cuenta pone en jaque al “status quo”, generacionalmente hablando quién hoy puede estar bajo mas presión es la generación “Z” , los nacidos entre 1997 y 2012, esta generación deberá afrontar una vida profesional sin educación académica, o con educación y una enorme deuda universitaria , sí, también ya en México los estudiantes adquieren deuda para pagar la carrera, imagínese en panorama: Pagar $22,000 de colegiatura al mes, para ganar $12,000 al mes, no hay que ser matemático para entender que no dan los números.

Si vamos comparando generación con generación, hay muchos elementos que se mueven de manera muy diferente, mi papá por ejemplo a los 30 años, tenía familia, casa, coche y un trabajo estable, y eso era “normal” hoy la gente de 30 años, o mucho más, sigue viviendo en casa de sus papás, apenas van saliendo al mercado laboral y ni hablar de pensar en tener familia, cuando mucho, y si bien les va, un “perrijo”, la generación “Z” piensa en el aquí y en el ahora, comprar una casa no es opción y la volatilidad laboral les da una libertad que sus papás y abuelos ni siquiera soñaron en tener, dentro de esta generación, también podemos encontrar a cada vez más gente que emprende una carera en el mundo digital, con la firme intención de ser “rico y famoso” creando contenido, claramente hay casos, y muchos, de éxito, sin embargo los principales portales o plataformas digitales, cada vez dificultan más la viralidad natural de los contenidos, obligando a sus clientes a pautar publicidad.

La generación “Z” está presionada, tal vez más que las generaciones anteriores y deberá afrontar grandes retos profesionales, y personales, se estima que en los próximos años México pierda su “Bono demográfico” lo que significa que nos iremos haciendo cada vez más viejos, las pensiones y jubilaciones ahogarán a la economía y la tasa de natalidad caerá dramáticamente, se calcula que en el 2100 habría 108,000,000 de Mexicanos, 20 millones menos que hoy en día.

Más que nunca la economía y la sociedad deberán trabajar en conjunto para asegurar a las generaciones por venir, la posibilidad de estudiar, trabajar y vivir, de preferencia mejor de lo que lo podemos hacer nosotros hoy en día.

Éxito y bendiciones.