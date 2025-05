Municipios no están en desacuerdo con dictamen de reforma judicial local

El Poder Legislativo ya cumplió con la notificación del predictamen de reforma judicial local a los 18 municipios del estado, informó el presidente de las comisiones unidas (Administración y Procuración de Justicia-Puntos Constitucionales), Guillermo Vega Guerrero, al dar cuenta de los avances que se tienen respecto a la reforma local.

Puntualizó que, hasta el momento, no se observa rechazo a lo que les fue presentado, sin embargo, compartió que tendrán 10 días para que cada ayuntamiento realice el análisis, aprobación, alguna observación o propuesta.

El proceso de notificación concluyó el pasado jueves, y aunque este dictamen se aprobó el pasado 24 de abril se generó un espacio para certificar los documentos que serían enviados a los municipios. No obstante, de lo recibido, destacó que se observan más opiniones políticas que profundidad en aspectos técnicos.

“Los documentos que hemos recibido de los municipios no son tan profundos, es decir no entran tan a fondo en la reforma, son hasta cierto punto opiniones un poco más políticas, pero no están en contra de nuestro dictamen”.