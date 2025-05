Van 42 solicitudes de revisión en pago de utilidades, señala Secretaría del Trabajo

La titular de la Secretaría del Trabajo del Estado de Querétaro, Liliana San Martín Castillo, señaló que durante este mes en el que se deben pagar las utilidades a los trabajadores, le han solicitado su intervención en 42 casos, en los que las empresas notificaron a sus empleados que no se pagarían.

“Algunas asistencias a trabajadores que tienen inquietudes sobre esta prestación, en particular, hemos recibido cerca de 42 solicitudes de atenciones, en algunos casos donde las empresas ya les han reportado que no habrá utilidad porque no se generó así durante el ejercicio fiscal anterior y pues dependiendo también el sector y la naturaleza de la empresa se han estado haciendo algunos ofrecimientos de bonos compensatorios”.