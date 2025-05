Legislador reconoce presiones políticas en torno a la despenalización del aborto: “No es un tema sencillo ni prioritario”

El diputado local Guillermo Vega Guerrero, presidente de la Junta de Coordinación Política reconoció que hay “presiones políticas” en torno a la despenalización del aborto, tema que dijo no es “sencillo” ni “prioritario” para el Congreso local, y si bien no se ha caído en inactividad legislativa, consideró que no se tienen los elementos para aprobarlo.

“También en términos políticos hay presiones de los partidos políticos hacia los legisladores. Entonces tenemos que nosotros seguir construyendo una verdad jurídica para poder enfrentar las presiones políticas que son válidas. Hay muchas agrupaciones que están a favor y otras que están en contra”, argumentó.

Plantea encuesta entre los 25 diputados

Vega Guerrero planteó la posibilidad de una encuesta de los 25 legisladores, para conocer el posicionamiento de otros grupos adicionales al PAN, ya que refirió no hay consenso ni en los grupos de izquierda, por lo que podría darse este ejercicio.

En el caso del PAN, reiteró que la postura ha sido clara a favor de la vida, pero que, pese a ello, no se bloqueará el tema, y si la mayoría democráticamente decide, se tendrá que atender el resultado.

“Ahora, debo decirles que, salvo un par de diputados, incluso de Morena, no veo uniformidad en criterio, yo creo que sería importante una encuesta para saber de los 25 diputados quién está a favor o en contra del aborto. Eso nunca se ha hecho”.

Asimismo, expresó sorpresa por la reciente votación en el Congreso de Guanajuato, donde se rechazó una propuesta similar. Sin embargo, acotó que, su prioridad se encuentra en la reforma al Poder Judicial.

“Me sorprendí yo con que el Congreso de Guanajuato votó en contra de esto. Entonces hay una presión que yo observo de mi partido para este tema, no es un tema tan sencillo. Como yo les he dicho, no me corre prisa a mí, no es un tema que yo quiera discutir al aire, al vapor”.

En este momento, no existe una resolución judicial que los obligue a legislar en algún sentido, por lo que dijo, se quiere trabajar con mucha responsabilidad.

Cae número de carpetas por aborto en 2025

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, da cuenta que en lo que va del año, no hay carpetas de investigación por el delito de aborto, cifra que genera atención toda vez que en 2024 se cerró con 29 carpetas, en 2023 fueron 37 carpetas, 39 en 2022 y 37 en 2021.