Querétaro está cansado de “PAN con lo mismo”, aseguran liderazgos de MC

En Querétaro, la gente está cada vez más cansada de “PAN con lo mismo”, sostuvo el diputado local de Movimiento Ciudadano, Paul Ospital Carrera, al aseverar que, pese a las estrategias de otros partidos, la ciudadanía está buscando alternativas, y para ello estará su partido.

El movimiento naranja enfatizó que, como instituto político, tiene en la mira conquistar el gobierno del estado en 2027, reconociendo que se requiere de una alternativa, pero que sea viable para el desarrollo de la entidad.

Respecto a la negación discursiva del gobierno estatal, para no entregar la administración a otro partido que no sea el blanquiazul, lamentó esta estrategia de comunicación, ya que de haber esta certeza consideró que sería innecesario incluirlo en los discursos. En tanto, la ola naranja, se encuentra trabajando en su fortalecimiento interno y en la comunicación y cercanía con la ciudadanía.

“Querer negar cosas que hay haya afuera es innecesario en los discursos, decir no voy a entregar, pienso que en términos discursivos no es buena la negación, porque es como pedirte que no pienses en un elefante y lo que haces es pensar en un elefante, entonces quien no lo tenía en mente, ya lo tiene”.