Kenny y Los Eléctricos: 45 años de ser la madre del rock en México

El concepto de “Lo Mejor del Rock en Español” sigue de gira por varias ciudades, contagiando de nostalgia y llevando el espíritu del rock mexicano por el centro, norte y sur de nuestro país a lo largo de casi 7 años; haciéndonos recordar esa época de “Rock En Tu Idioma”, reuniendo a algunos de los mejores exponentes en un sólo escenario: Cala de Rostros Ocultos, Chirino y Mau Clavería de La Ley, Jorge Guevara de Elefante, Xava Drago de Coda, Javier Stone de Victimas del Dr. Cerebro y, no podía faltar, Kenny de los Eléctricos con quien pudimos platicar sobre su trayectoria, lo que significa ser pionera en el rock en México.

El inicio no fue nada sencillo, pues era un medio liderado por hombres; si bien había algunas mujeres exponentes como la maestra Toussaint, la escena del rock la acaparaba el género masculino, pero a lo largo del tiempo Kenny se fue abriendo camino y pasó de tocar en bares al lado de sus tres compañeras a ganarse el título de ser la madre del rock en México.

“Ya son muchos años. Cuando yo empecé, obviamente existía Cecilia Toussaint, pero éramos pocas mujeres cuando yo empecé. Yo empecé en los Estados Unidos, llegué a México en los 80’s. Fui pionera en México y además era cantar en inglés porque en la radio, si no cantabas en inglés, no te pelaban. Aparte, en la industria musical de los 80’s me enfrenté al machismo; era un mundo muy vernáculo, los rockeros, los músicos rockeros casi no aceptaban a las mujeres. Hoy en día hay un buen de músicos mujeres. Yo llegué a México, éramos tres mujeres: la bajista, que era canadiense; la tecladista, que era una Californiana y yo, pues sí, llegamos a hacer algo diferente; tres viejas arriba del escenario cantando en inglés”.