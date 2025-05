Propone Kuri impedir nuevos desarrollos sin garantía de agua

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, propuso que las empresas inmobiliarias no puedan construir desarrollos sin garantizar desde un inicio el abasto de agua a sus habitantes. Lo anterior, en concordancia con la iniciativa de ley denominada “Ley Escudo” que presentaron el gobierno de Corregidora y diputados del PAN para combatir fraudes inmobiliarios.

Y es que, si bien la llamada “Ley de Aguas” obliga a las desarrolladoras a construir sus propias instalaciones y conexiones de agua y alcantarillado, dichas obras no garantizan que los fraccionamientos cuenten con viabilidad para otorgar el servicio.

Por ello, el mandatario estatal planteó que las constructoras tengan prohibido iniciar trabajos sin contar con una factibilidad. Además, sostuvo que los municipios deben “estar muy al pendiente de sus obras” para impedir que existan fraccionamientos en proceso de construcción con pendientes relacionados con el servicio de agua.

“Ningún desarrollo inmobiliario puede empezar si no tiene garantizada el agua. Por lo menos no deberían ni siquiera de empezar a poner una máquina o algo hasta que no tengan garantizada el agua. Eso depende de los municipios y de que estén muy al pendiente de las obras que se estén construyendo”, dijo.