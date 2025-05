Desaparecidos Justicia piden audiencia con gobernador, buscan nueva legislación

La organización Desaparecidos Justicia llamó a una reunión urgente con el gobernador del estado de Querétaro, esto para seguir promoviendo una nueva legislación en torno a la desaparición de personas.

Brenda Ivonne Rangel, fundadora de la organización, ahondó que se continúa trabajando en una iniciativa de ley, en la que están participando universidades, la ONU y especialistas, pero se busca que este proyecto sea promovido por las familias y por el Ejecutivo Estatal.

“Abonaría muchísimo no solo para que se aplique la ley, sino para que se erradique, no haya repeticiones y nunca más tenga que existir una persona más desaparecida, y una familia fracturada. Invitamos al señor gobernador a que se siente con nosotros, no podemos trabajar solo con sus subordinados porque nuestra situación es de urgencia de vida o muerte”, conminó al señalar que se busca que conozca la problemática, las necesidades y las acciones que se pueden implementar en materia de impartición de justicia.

Enfatizó que el contar con una ley activa, que sirva que funcione y de resultados es una obligación del estado por lo que reiteró es urgente reactivar estas mesas de trabajo.

“Este es un tema que nos debe preocupar y ocupar a todos, a todas las bancadas, al Ejecutivo, la Fiscalía y a las organizaciones de la sociedad civil”, resaltó.

Respecto al nuevo centro de resguardo forense de la Fiscalía General del estado, la organización dijo desconocer el alcance que tendrán las organizaciones y si podrán coadyuvar con el organismo, pero apeló a que no queden fuera porque a quien le interesa el resguardo forense es a las familias, que incluso llevan más de 16 años de labor de búsqueda en el estado.

En lo personal, consideró que no era un proyecto necesario, ya que en Querétaro no se tienen las cifras de otras entidades, pero al estar este centro pidió que se brinden los resultados, y que se de cuenta de los cuerpos que se han entregado.

“No solo es abrir el espacio e ir metiendo y metiendo, porque entonces eso va a generar más desgaste y trabajo para las familias, y no va a ser como algo accesible. Lo que necesitamos es depurar, no saturar, sino encontrar a todas las personas desaparecidas”, precisó.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas en la entidad habría al menos 638 registros en esta situación.