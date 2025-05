Con un ojo al gato y otro a QRO

La Presidenta Nacional de MORENA Luisa Alcalde, confirmó que en el comité nacional están como dice el dicho, con un ojo al gato y otro a Querétaro.

Y es que ya reaccionó públicamente a las reuniones panistas en el estado, cuestionando incluso al Gobernador Mauricio Kuri, por la petición de no votar por MORENA a los habitantes del estado, cuando, según palabras de ella, ha sido “muy beneficiado, por los gobiernos morenistas. ¿Pues qué esperaba? ¿Qué tiene de raro que un panista pida no votar por Morena? Raro sería lo contrario, los morenistas piden no votar por el PAN 24/7 y es absolutamente normal, son rivales políticos. En fin.

Sobre sus declaraciones: sería bueno que revisara los recortes presupuestales que ha sufrido Querétaro por parte de la federación en los últimos años ¿será acaso que MORENA no gobierna igual para todos? ¿El apoyo depende de su postura ideológica ? ¿Por qué?

Segundo, no le vendría mal una revisada a la historia electoral del estado, no es nuevo que durante las elecciones presidenciales de 2018 y 2024 MORENA ha salido fortalecida en el estado, aún con todo y eso, nunca han podido ganar el Senado ni los municipios metropolitanos.

Como dato extra, Querétaro fue en la pasada elección, uno de los dos únicos estados que le ganó el Senado a MORENA, y además, le emparejó las diputaciones federales, con todo y marea guinda.

Tercero, tampoco es nuevo que en las elecciones de gubernatura MORENA no ha tenido la fuerza y el impacto de las presidenciales, en 2015 MORENA apenas y alcanzó un 17.4% de votación para la Gubernatura, el PAN 47.6%.

En 2021, con todo y que tuvieron un repunte importante con la presidencial en 2018, con todo y que ya gobernaba AMLO, con todo y que el Presidente tenía porcentajes de aprobación altos en la entidad, solo lograron una votación del 23.8%, mientras que el PAN logró 54.2%, y no solo eso, ganó toda la zona metropolitana, todos los distritos locales, y todos los federales.

Cuarto y último, Luisa Alcalde afirmó que más de la mitad de los queretanos votaron por MORENA en 2024, y NO, en la pasada elección no votó por Morena más de la mitad de los queretanos, votó por la Presidenta el 23.8% de los queretanos que podían votar y en ningún lugar del mundo el 23.8% es más de la mitad.

DATOS, no relatos.