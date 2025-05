Obra pública, seguridad y planeación urbana bajo el Plan Orden de Felifer

A poco más de medio año de asumir la presidencia municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías habló con Publimetro Querétaro sobre los avances de su administración bajo el “Plan Orden”. Detalló las acciones en seguridad, servicios públicos, obra social y la preparación para el crecimiento económico y turístico de la ciudad.

Implementación del Plan Orden

Desde el inicio de su administración, Macías ha impulsado el “Plan Orden” para fomentar el respeto a leyes y normativas. “Fue nuestra visión desde que llegamos aquí a la administración: poner orden en la ciudad, pero en el amplio contexto, es decir, que haya una cultura de respeto a los reglamentos, a las leyes, a la normatividad, que eso se traduce al final del día en vivir en paz y en tranquilidad”, afirmó. Esto incluye cumplir con las responsabilidades municipales, como servicios públicos y mantenimiento de la ciudad, además de un manejo eficiente del presupuesto.

La obra social es otro componente clave, con proyectos enfocados en pavimentar calles, rehabilitar vialidades, reparar parques, crear canchas deportivas y mejorar el alumbrado público. “Orden para obra social, es decir, lo que le toca hacer a los municipios en materia de obra es ir a la entrada de cada barrio, cada colonia y comunidad, pavimentar calles, rehabilitar vialidades, reparar parques, hacer canchas deportivas, reparar alumbrado, poner luminarias, esa es la razón de ser”, explicó.

Avances en seguridad

La seguridad es una prioridad central. Según la Encuesta de Seguridad Pública Urbana del Inegi, Querétaro escaló 43 posiciones en el ranking nacional, ubicándose como la decimotercera ciudad más segura del país y la quinta capital con mayor percepción de seguridad. La policía municipal incrementó su confianza ciudadana en 15 puntos porcentuales, y el gobierno municipal es el sexto a nivel nacional en generar certeza en la resolución de problemas de seguridad.

Destacó que la seguridad no solo depende de más policías o patrullas. “La seguridad no nada más se trata de tener muchos policías ni muchas patrullas, que si bien sí estamos invirtiendo en ese ámbito, pero seguridad es que una colonia esté bien iluminada en la noche. Seguridad es que una colonia no esté toda grafiteada ni rayoneada dando percepción de abandono”, afirmó. Acciones como la limpieza de espacios públicos, la mejora del alumbrado y la pintura de fachadas complementan la estrategia.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican una reducción del 15% en la incidencia delictiva respecto al año anterior, con menos robos de vehículo, casa habitación, autopartes y a transeúntes. “¿Estoy satisfecho? Todavía falta muchísimo más por hacer. Estamos redoblando esfuerzos para eficientar los tiempos de respuesta de 911”, señaló el presidente municipal.

La Guardia Cívica, una nueva fuerza de 100 elementos, atiende faltas administrativas como fiestas ruidosas o problemas de estacionamiento. El municipio planea tres convocatorias este año para incorporar 300 guardias cívicos. Preparativos para las lluvias

Preparativos para las lluvias

Ante la temporada de lluvias, el municipio ha intensificado la limpieza de drenajes y la intervención de infraestructura hidráulica. “Yo personalmente he estado con los compañeros de servicios públicos municipales acompañándolos en esta labor de limpieza de drenajes”, afirmó Macías, mencionando trabajos en drenajes como los de Santa María Magdalena y El Arenal para remover lodos y taludes. “Hoy ya llevamos bastantes meses interviniendo los diferentes drenajes e infraestructura hidráulica de la ciudad”, agregó, destacando la coordinación entre Protección Civil, Servicios Públicos y Obras Públicas.

Crecimiento turístico

Los nuevos vuelos internacionales a Madrid, Los Ángeles y posiblemente Panamá, gestionados por el gobierno estatal, buscan posicionar a Querétaro como un destino clave. Macías subrayó la importancia de un crecimiento ordenado. “¿Cuál es mi mayor obligación como presidente municipal? Que ese crecimiento se dé de manera ordenada y bien planeada”, señaló. El municipio no autoriza cambios de uso de suelo en áreas naturales protegidas. “No estamos autorizando ni un solo cambio de uso de suelo de no urbanizable a urbanizable. Todas las áreas naturales están blindadas”, afirmó, asegurando que los desarrollos se realizarán en zonas designadas con servicios garantizados.

Plan Rumbo y cercanía ciudadana

El “Plan Rumbo” busca preservar la calidad de vida mediante tres ejes: seguridad pública, servicios públicos y obra social, incluyendo drenajes, pavimentación y áreas verdes. También se implementan apoyos económicos de mil pesos mensuales para personas vulnerables. Macías destacó la cercanía con la ciudadanía: “Los comandantes de guardia municipal tienen la encomienda de estar en contacto con presidentes de colonos, líderes de asociaciones vecinales. Hay una comunicación directa”, afirmó.

Sobre especulaciones de una candidatura a la gubernatura en 2027, Macías comentó: “No me distraen las encuestas. Yo no estoy pensando en el 2027 en elecciones, yo estoy pensando en gobernar bien esta ciudad de Querétaro. Dar resultados en la capital de Querétaro será mi mayor argumento para decirle a la gente: ‘Les cumplí, agradecí su confianza con resultados y hoy tenemos una mejor ciudad de Querétaro’”, agregó