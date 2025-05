Resalta PAN relación institucional entre Mauricio Kuri y la presidenta Claudia Sheinbaum tras polémica por declaración

A raíz de la controversia generada por las declaraciones del gobernador Mauricio Kuri, en un evento partidista, de no votar por Morena, el dirigente estatal del PAN, Martín Arango, resaltó la relación institucional entre el mandatario estatal y la presidenta de la República, y descartó alguna afectación por estas expresiones.

“Es una relación sana, es una relación buena, porque yo veo que los dos están trabajando en torno a un mismo objetivo”, afirmó.

Enfatizó que esta coordinación ha permitido avanzar en temas importantes para el estado, y que no existe razón para suponer un deterioro en la relación por expresiones realizadas en un contexto partidista y fuera de un proceso electoral.

Defendió que no existe ninguna transgresión a la ley, ya que no se está en un proceso electoral, pero además esta declaración se realizó en un evento entre militantes y simpatizantes de Acción Nacional, por lo que minimizó el impacto de alguna acción jurídica de Morena.

Atribuyó esta molestía del partido guinda a la desventaja y caída en picada que tienen en el estado, ya que dijo la ciudadanía se da cuenta de las cosas que se han hecho mal a nivel federal.

“Ellos no existen en el espectro mediático porque únicamente se abocan al golpeteo. No saben de las soluciones, no saben del trabajo. Lo suyo es golpear mediáticamente y nosotros no les vamos a hacer el caldo gordo”, finalizó.